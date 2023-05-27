Слезы в Дортмунде, радость в Мюнхене: огненная концовка в Бундеслиге (видео)

Финал этой Бундеслиги войдет в историю

Финальный, 34-й тур, чемпионата Германии сезона 2022/23 выдался на славу. Мюнхенская "Бавария", которая вылетела от "Ман Сити" в Лиге чемпионов, выиграла победу в Бундеслиге на последних секундах матча с "Кельном" (2:1).

Об этом сообщает "Телеграф". Конкурент Красных за победу в немецком первенстве дортмундская "Боруссия" сенсационно оступилась, сыграв вничью с "Майнцем" (2:2).

Победу в чемпионате Германии "Баварии" принес полузащитник Джамал Мусиала, который за минуту до окончания встречи поразили нижний угол ворот "Козлов". До этого команды обменялись голами — забивали Кинглси Коман и Деян Любичич.

В параллельном матче, дортмундцы, которые в случае победы гарантировали себе чемпионство, умудрились дома сыграть вничью с немотивированным "Майнцем". Гости в первом тайме шокировали Шмелей точными ударами Карима Онисиво и Андреаса Ханче-Ольсена. На это "Боруссия" Д ответила двумя голами во втором тайме — отметились Рафаэл Геррейро и Никлас Зюле.

Таким образом, в 11-й раз подряд чемпионом Германии становится "Бавария". К слову, мюнхенцы опередили дортмундцев только за разницей голов.

Турнирное положение команд по итогам сезона в Бундеслиге

Ранее сообщалось, что "Боруссия" вылетела из Лиги чемпионов 2022/23 от "Челси".

Напомним, футболист "Боруссии" Д забил необыкновенный гол в чемпионате Германии.