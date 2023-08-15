Чемпионат Германии по футболу, 1 тур: результаты и видеообзоры матчей

В середине августа стартует новый сезон в сильнейше лиге Германии

В пятницу, 18 августа, матчем "Вердер" — "Бавария" стартует Бундеслига сезона 2023/24. В прошлой кампании "Бавария" в огненной концовке стала чемпионом Германии, опередив "Боруссию" Дортмунд по дополнительным показателям.

С расписанием, результатами матчей Бундеслиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке тура "Байер" примет "РБ Лейпциг" (19.08). Также болельщики с нетерпением ожидают поединка "Баварии" и выхода на поле новоиспеченного форварда мюнхенцев Гарри Кейна.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 18 августа

"Вердер" — "Бавария" — 21:30 — setantasports.com

Суббота, 19 августа

"Байер" — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com

"Вольфсбург" — "Хайденхайм" — 16:30 — setantasports.com

"Хоффенхайм" — "Фрайбург" — 16:30 — setantasports.com

"Аугсбург" — "Боруссия" М — 16:30 — setantasports.com

"Штутгарт" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссия" Д — "Кельн" — 19:30 — setantasports.com

Воскресенье, 20 августа

"Унион" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Айнтрахт" Ф — "Дармштадт" — 18:30 — setantasports.com

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" обратился в ФИФА в связи с бесплатным трансфером бразильца в турецкий клуб. Данная ситуация напоминает конфликт Горняков с английским "Тоттенхэмом", который бесплатно подписал полузащитника дончан Манора Соломона.

Напомним, ФИФА после начала полномасштабного вторжения рф в Украину разрешила легионерам из этих стран приостановить свои контракты и играть в других чемпионатах. Из-за этого решения Горняки терпят колоссальные убытки, ведь иностранные футболисты уходят из команды совершенно бесплатно.