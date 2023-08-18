Украинский клуб хочет развивать "футбольный туризм": в сети уже жестко критикуют

В УПЛ не против такой идеи

Представитель УПЛ "Верес" недавно выступил с неожиданным предложением. Ровенский клуб собрался пригласить в свой состав человека, который будет готов заплатить деньги, чтобы поиграть на уровне Премьер-лиги.

На ситуацию уже отреагировали в руководстве УПЛ. Там уточнили, что не выступают против такой идеи.

"Если заявку футболиста проведут в соответствии с положениями регламента соревнований – предоставят перечень документов, среди которых контракт, заявочное письмо, справка о медосмотре и так далее – у УПЛ не будет оснований отказать в регистрации игрока", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Верес" согласился принять в команду абсолютно любого человека, который даже не является профессиональным футболистом. Отбор будет представлен в виде аукциона, а стартовая цена составляет 500 тысяч гривен. Отбор хотят завершить в ближайшие две недели.

Руководство отметило, что вырученные с аукциона деньги клуб направит на детскую академию.

В комментариях пользователи не разделяют такой идеи.

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