Футболіст збірної України знайшов новий клуб у Європі

Український хавбек змінив третю команду у Серії А

Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Олександр Коваленко змінив клуб у Європі. З "Аталанти" він перебрався до "Емполі". Обидві команди представляють італійську Серію А.

Про це повідомляє прес-служба італійського клубу. Там зазначили, що йдеться про оренду із правом подальшого викупу прав на футболіста.

Фінансові деталі угоди та угоди з Коваленком у "Емполі" розкривати не стали.

Минулого сезону новий клуб українського півзахисника фінішував на 14-му місці у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, що минулий сезон Коваленко провів в оренді у "Спеції". У складі італійської команди він провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок одну гольову передачу. Після закінчення орендної угоди "Спеція" не стала викуповувати права на українця, хоча могла це зробити. Влітку Коваленко повернувся до "Аталанти", контракт з якою розрахований до літа 2025 року.

В Італію український футболіст переїхав у лютому 2021 року. Донецький "Шахтар" тоді отримав 700 тисяч євро компенсації за свого вихованця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно новий клуб у Європі знайшов хавбек збірної України Руслан Малиновський.