В украинском футбольном клубе разоблачили схему с уклонением от мобилизации: детали скандала

В ходе расследования было проведено около 30 обысков в Ивано-Франковской области

Государственное бюро расследований подозревает профессиональный футбольный клуб из Ивано-Франковска в том, что клуб незаконно причислял в армию игроков и родственников руководства клуба. В ведомстве имя клуба не называется, но в городе есть лишь одна профессиональная команда — ФК "Прикарпатье", которая в апреле 2022 года почти в полном составе записалась в ряды ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, благодаря схеме фигуранты дела получили возможность не проходить военную службу. Таким образом у них получалось уклоняться от мобилизации, так как по документам они уже якобы служили.

Кроме того, представители футбольного клуба получали денежное и материальное обеспечение из государственного бюджета.

"В ходе расследования было проведено около 30 обысков в Ивано-Франковской области. Начато расследование по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения"… По результатам будет решаться вопрос сообщения о подозрении отдельным военным должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки", — сообщили в пресс-службе ГБР.

К слову, в "Прикарпатье" уже ответили на данные подозрения. Там заявили, что футболисты и тренерский штаб действительно вступили в ряды ВСУ.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК Прикарпатье, и об этом публично было заявлено в апреле 2022 года. С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть проходит службу и участвует в жизни команды Прикарпатье-ВСУ.

Ждем объективного расследования!" — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно руководство Украины начало массовую чистку среди руководства военкоматов.