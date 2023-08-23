"Скажи спасибо Месси": в США подшутили над футболистом сборной Украины

Украинец уже получал вызов в сборную и до прихода Месси

Защитник американского "Интер Майами" Сергей Кривцов получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2024. Это стало поводом для шуток среди болельщиков его клуба.

В комментариях к публикации о вызове Кривцова в сборную фанаты "Интер Майами" поздравили украинца с таким событием. При этом многие сочли, что защитник получил вызов в национальную команду только лишь благодаря его звездному одноклубнику Лионелю Месси.

Все дело в том, что с приходом аргентинца игра "Интер Майами" наладилась и недавно команда выиграла долгожданный трофей. Болельщики намекают, что Месси влияет на всю команду, заставляя каждого из футболистов играть на другом уровне.

В сети поклонники "Интер Майами" пишут следующее: "Месси продвигает своих партнеров", "Эффект Месси", "Влияние Месси", "Скажите спасибо Месси".

Отметим, что Кривцов играет за американском клуб с января 2023 года. Он уже получал вызов в сборную Украины на матчи с Германией, Северной Македонией и Мальтой и было это до перехода Месси в "Интер Майами".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из недавних матчей Кривцов отдал роскошный голевой пас.