"Скажи спасибі Мессі": у США пожартували над футболістом збірної України

Українець уже отримував виклик до збірної і до приходу Мессі

Захисник американського "Інтер Майамі" Сергій Кривцов отримав виклик до збірної України на найближчі матчі відбірного турніру Євро-2024. Це стало приводом для жартів серед уболівальників його клубу.

У коментарях до публікації про виклик Кривцова до збірної фанати "Інтер Майамі" привітали українця з такою подією. При цьому багато хто вважав, що захисник отримав виклик у національну команду лише завдяки його зірковому одноклубнику Ліонелю Мессі.

Справа в тому, що з приходом аргентинця гра "Інтер Майамі" налагодилася і нещодавно команда виграла довгоочікуваний трофей. Уболівальники натякають, що Мессі впливає на всю команду, змушуючи кожного з футболістів грати на іншому рівні.

У мережі шанувальники "Інтер Майамі" пишуть таке: "Мессі просуває своїх партнерів", "Ефект Мессі", "Вплив Мессі", "Скажіть спасибі Мессі".

Зазначимо, що Кривцов грає за американський клуб із січня 2023 року. Він уже отримував виклик до збірної України на матчі з Німеччиною, Північною Македонією та Мальтою і це було до переходу Мессі в "Інтер Майамі".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в одному із недавніх матчів Кривцов віддав розкішний гольовий пас.