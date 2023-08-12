Роналду почав забивати частіше після того, як Мессі почав грати в США (відео)

Суперництво продовжується на відстані

Наприкінці минулого сезону португальський футболіст "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відверто розчарував, хоча виступав у далеко не найсильнішому чемпіонаті Саудівської Аравії. Проте картина змінилася після того, як аргентинець Ліонель Мессі почав штампувати голи за "Інтер Маямі".

У суботу, 12 серпня, "Аль-Наср" виграв арабську Лігу чемпіонів, а КріРо забив переможний дубль. Про це повідомляє "Телеграф".

У фіналі "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль" із рахунком 2:1. Португалець на 74-й хвилині зрівняв рахунок, хоча його команда грала в меншості. А у першому екстратаймі Роналду забив переможний гол, добивши м’яч головою у порожні ворота. Таким чином, Кріштіану виграв свій перший титул у "Аль-Насрі".

Відео голів Роналду у матчі проти "Аль-Хіляля":

Цікаво, що 38-річний Роналду забив 6 м’ячів у 6 матчах, причому португалець оформив мінімум по голу в кожному матчі турніру, крім першого. Дивно, але сплеск результативності збігається із моментом дебюту 36-річного Мессі у США. У Кубку ліг Ліонель забив 8 голів у 5 іграх, також на його рахунку 1 асист. Мабуть, дух суперництва між Роналду та Мессі зберігся з часів їх виступів в іспанській Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст втік із рф до Саудівської Аравії. У росії оголосили його в розшук.

Нагадаємо, Мессі святкує голи в США, пародіюючи супергероїв.