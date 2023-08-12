Роналду стал забивать чаще после того, как Месси начал играть в США (видео)
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Соперничество продолжается на расстоянии
В конце прошлого сезона португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду откровенно разочаровал, хотя выступал в далеко не самом сильном чемпионате Саудовской Аравии. Однако картина изменилась после того, как аргентинец Лионель Месси начал штамповать голы за "Интер Майами".
В субботу, 12 августа, "Аль-Наср" выиграл арабскую Лигу чемпионов, а КриРо забил победный дубль. Об этом сообщает "Телеграф".
В финале "Аль-Наср" победил "Аль-Хиляль" со счетом 2:1. Португалец на 74-й минуте сравнял счет, хотя его команда игра в меньшинстве. А в первом экстра-тайме Роналду забил победный гол, добив мяч головой в пустые ворота. Таким образом, Криштиану выиграл свой первый титул в "Аль-Насре".
Видео голов Роналду в матче против "Аль-Хиляля":
Примечательно, что 38-летний Роналду забил 6 мячей в 6 матчах, причем португалец оформил минимум по голу в каждом матче турнира, кроме первого. Удивительно, но всплеск результативности совпадает с моментом дебюта 36-летнего Месси в США. В Кубке лиг Лионель забил 8 голов в 5-и играх, также на его счету 1 ассист. Видимо, дух соперничества между Роналду и Месси сохранился со времен их выступлений в испанской Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист сбежал из рф в Саудовскую Аравию. В россии объявили его в розыск.
Напомним, Месси празднует голы в США, пародируя супергероев.