Мессі забив феноменальний гол, а Кривцов віддав неймовірний асист (відео)

Українець чудово відіграв у півфіналі Кубка ліг

У ніч на середу, 16 серпня, "Інтер Маямі" та "Нешвілл" пробилися у фінал Кубка ліг. Черговий гол на свій рахунок записав аргентинець Ліонель Мессі.

У півфіналі турніру "Інтер Маямі" на виїзді переміг "Філадельфію Юніон" із рахунком 4:1. Про це повідомляє "Телеграф".

За гостей забивали Джозеф Мартінес, Ліонель Мессі, Жорді Альба та Давід Руїс. Цікаво, що автором першої гольової передачі став українець Сергій Кривцов, який блискучим пасом вивів Мартінеса на ударну позицію. Мессі забив другий гол своєї команди, потужним дальнім ударом влучивши у ворота господарів. Таким чином, аргентинець оформив свій 9-й гол поспіль у 6 поєдинках Кубка ліг. Українець зробив перший асист у турнірі.

Відео асиста Сергія Кривцова та гола Ліонеля Мессі у матчі проти "Філадельфії".

Відеоогляд матчу "Філадельфія" — "Інтер" Маямі.

Додамо, що фінал Кубка ліг "Нешвілл" – "Інтер Маямі" відбудеться у ніч проти 20 серпня.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив гол-красень зі штрафного у грі проти "Далласа".

Нагадаємо, сплеск результативності Кріштіану Роналду збігся з моментом дебюту Мессі у США.