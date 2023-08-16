Месси забил феноменальный гол, а Кривцов отдал невероятный ассист (видео)

Украинец отлично отыграл в полуфинале Кубка лиг

В ночь на среду, 16 августа, "Интер Майами" и "Нэшвилл" пробились в финал Кубка лиг. Очередной гол на свой счет записал аргентинец Лионель Месси.

В полуфинале турнира "Интер Майами" на выезде победил "Филадельфию Юнион" со счетом 4:1. Об этом сообщает "Телеграф".

За гостей забивали Джозеф Мартинес, Лионель Месси, Жорди Альба и Давид Руис. Примечательно, что автором первой голевой передачи стал украинец Сергей Кривцов, который блестящим пасом вывел Мартинеса на ударную позицию. Месси забил второй гол своей команды, мощным дальним ударом поразив ворота хозяев. Таким образом, аргентинец оформил свой 9-й гол подряд в 6 поединках Кубка лиг. Украинец сделал первый ассист в турнире.

Видео ассиста Сергея Кривцова и гола Лионеля Месси в матче против "Филадельфии".

Видеообзор матча "Филадельфия" — "Интер" Майами.

Добавим, что финал Кубка лиг "Нэшвилл" – "Интер Майами" состоится в ночь на 20 августа.

Ранее сообщалось, что Месси забил гол-красавец со штрафного в игре против "Далласа".

Напомним, всплеск результативности Криштиану Роналду совпал с моментом дебюта Месси в США.