В українському футбольному клубі викрили схему із ухиленням від мобілізації: деталі скандалу

Під час розслідування було проведено близько 30 обшуків у Івано-Франківської області

Державне бюро розслідувань підозрює професійний футбольний клуб із Івано-Франківська у тому, що клуб незаконно зараховував до армії гравців та родичів керівництва клубу. У відомстві ім’я клубу не називається, але у місті є лише одна професійна команда — ФК "Прикарпаття", яка у квітні 2022 року майже у повному складі записалася до лав ЗСУ.

Як повідомили у прес-службі ДБР, завдяки схемі фігуранти справи отримали можливість не проходити військову службу. Таким чином, у них виходило ухилятися від мобілізації, оскільки за документами вони вже нібито служили.

Крім того, представники футбольного клубу отримували грошове та матеріальне забезпечення з державного бюджету.

"У ході розслідування було проведено близько 30 обшуків у Івано-Франківської області. Розпочато розслідування за статтею "перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями, вчинене в умовах військового стану"... За результатами буде вирішуватися питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ”, — повідомили у прес-службі ДБР.

До речі, у "Прикарпатті" вже відповіли на підозри. Там заявили, що футболісти та тренерський штаб дійсно вступили до лав ЗСУ.

"Так, служили і служать: ходять у вбрання як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК Прикарпаття, і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. З того часу частина була демобілізована та припинила співпрацю з клубом. Частина проходить службу та бере участь у житті команди Прикарпаття-ЗСУ.

Чекаємо на об’єктивне розслідування!" — йдеться у заяві на сайті клубу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно керівництво України розпочало масову зачистку серед керівництва військкоматів.