Зеленський провів засідання РНБО щодо військкомів-корупціонерів: Залужному дано доручення

У п’ятницю, 11 серпня, президент Володимир Зеленського взяв участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України, присвячене результатам перевірки роботи ТЦК. Про виявлені випадки корупції доповідали керівники ДБР, СБУ, МВС, Генпрокуратури, Нацполіції та НАБУ.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

За підсумками засідання, РНБО рекомендував Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади обласних військкомів офіцерів, які брали участь у бойових діях за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань.

А правоохоронцям рекомендували вжити додаткових заходів для протидії корупції у ТЦК.

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