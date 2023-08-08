У ДБР розповіли, скільки справ уже заведено на військкомів: цифра вражає
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Перевірки діяльності та способу життя співробітників військкоматів продовжуються
З початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань відкрило 112 проваджень щодо зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів уже направлено до суду.
Про це повідомляє ДБР.
Основним мотивом правопорушень посадових осіб військкоматів є нажива.
"ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах і попереджає, що будь-які схеми буде викрито, а винних – притягнуто до відповідальності", — йдеться в повідомленні.
Перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продовжується.
Серед найрезонансніших розкритих зловживань у військкоматах, військком у Запоріжжі, який допомагав ховатись від суду карним злочинцям, військовий комісар на Закарпатті, який змушував солдатів будувати йому садибу, незаконне звільнення чоловіків від мобілізації та допомога у виїзді військовозобов’язаних за кордон в інших областях, і не тільки.
Як повідомляв "Телеграф", у Києві ДБР затримала начальника ТЦК СП, який допомагав начальнику одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ у незаконних виїздах військовозобов’язаних за кордон.