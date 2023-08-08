У ДБР розповіли, скільки справ уже заведено на військкомів: цифра вражає

Перевірки діяльності та способу життя співробітників військкоматів продовжуються

З початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань відкрило 112 проваджень щодо зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів уже направлено до суду.

Про це повідомляє ДБР.

Основним мотивом правопорушень посадових осіб військкоматів є нажива.

"ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах і попереджає, що будь-які схеми буде викрито, а винних – притягнуто до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продовжується.

Серед найрезонансніших розкритих зловживань у військкоматах, військком у Запоріжжі, який допомагав ховатись від суду карним злочинцям, військовий комісар на Закарпатті, який змушував солдатів будувати йому садибу, незаконне звільнення чоловіків від мобілізації та допомога у виїзді військовозобов’язаних за кордон в інших областях, і не тільки.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві ДБР затримала начальника ТЦК СП, який допомагав начальнику одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ у незаконних виїздах військовозобов’язаних за кордон.