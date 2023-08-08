В ГБР рассказали, сколько дел уже заведено на военкомов: цифра впечатляет

Проверки деятельности и образа жизни сотрудников военкоматов продолжаются

С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований открыло 112 производств по злоупотреблениям военкомов. 15 обвинительных актов уже направлено в суд.

Об этом сообщает ГБР.

Основным мотивом правонарушений должностных лиц военкоматов является нажива.

"ГБР усиливает противодействие преступлениям в военкоматах и предупреждает, что любые схемы будут разоблачены, а виновные – привлечены к ответственности", — сказано в сообщении.

Проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается.

Среди самых резонансных раскрытых злоупотреблений в военкоматах, военком в Запорожье, который помогал прятаться от суда уголовникам, военный комиссар на Закарпатье, который заставлял солдат строить ему усадьбу, незаконное освобождение мужчин от мобилизации и помощь в выезде военнообязанных за границу в других областях, и не только.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве ГБР задержала начальника ТЦК СП, который помогал начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ в незаконных выездах военнообязанных за границу.