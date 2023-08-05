Волна задержаний военкомов докатилась до Киева: подробности, фото и видео

Решается вопрос об избрании военкому меры пресечения

В Украине продолжаются облавы на военкомов. Так, в Киеве ГБР задержала начальника ТЦК СП, который помогал начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ в незаконных выездах военнообязанных за границу.

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства. Военкому грозит до 9 лет лишения свободы, а его сообщника разоблачили накануне, 3 августа.

Мужчины организовали схему, по которой оформляли пакет фиктивных документов, по которым граждане проходили как якобы непригодные к военной службе. При помощи этих документов уклонисты могли выехать из Украины во время войны. Стоимость услуги составляла 10 тысяч долларов.

Следователи ГБР задокументировали факты передачи взятки от нескольких военнообязанных. Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет за решеткой.

Начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который по совместительству является начальником одного из отделов Киевской городской военной администрации, взяли под стражу с правом внесения залога в 2 млн гривен. Также ГБР подало в суд ходатайство о том, чтобы военкому также избрали меру пресечения.

Следователи ищут других лиц, которые причастны к схеме незаконного выезда мужчин призывного возраста из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепропетровской области задержали военкома, который за время войны накупил себе машин и квартир.