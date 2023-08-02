Пенсионеры и женщины массово поджигают военкоматы в россии: случаев уже десятки

За четыре дня в рф и в оккупированном Крыму было зарегистрировано 27 попыток поджогов военкоматов

В россии набирает обороты волна поджогов военкоматов — за двое суток зафиксировано более 20 таких случаев, а за 1 августа — 14. Большинство поджигателей — пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Об этом сообщают росСМИ.

Они пишут, что поджигателям якобы угрожали кредитами, говорили, что нужно помочь силовикам при задержании преступников, пугали, что у их семей будут проблемы.

Так, 1 августа подожгли по два военкомата в москве и санкт-петербурге, а также в других регионах рф.

В москве задержали 70-летнего пенсионера возле Бутырского военкомата. У него было 5 бутылок с горючим и спичечный коробок. Сообщается, что незадолго до задержания он якобы говорил по телефону "с мужчиной, у которого был сильный украинский акцент". А вечером 62-летняя пенсионерка подожгла дверь Кузьминского военкомата.

В петербурге 53-летняя женщина ворвалась в военкомат Кронштадтского и Курортного районов, прокричала, что она всех сожжет. Ее вывели на улицу, при себе у женщины обнаружили два коктейля Молотова, упаковку спичек и бутыль с жидкостью "Белизна". Во втором случае женщина подошла к зданию Центра соцобеспечения военного комиссариата, поставила пакет на крыльцо, из него вытекла жидкость, которую она подожгла. Она сделала несколько фото и скрылась.

В Саратовской области 68-летняя пенсионерка прилетела из москвы на самолете и в 00:25 пришла к местному военкомату с тремя бутылками с бензином.

Также случаи поджога военкоматов зафиксированы в Казани, в Татарстане, в Челябинской области (два военкомата), в Ставрополе, в Приморском крае, в Бурятии, Волгограде (82-летняя пенсионерка) и в Башкирии — там "военкомат пыталась поджечь 18-летняя девушка.

Также 21-летняя девушка была задержана за попытку поджога военного комиссариата в Адыгее. У нее было четыре коктейля Молотова, но бросить их она не успела — ее задержала полиция.

В большинстве случаев поджигатели рассказывали, что с ними связывались какие-то люди и под разными предлогами подталкивали их на этот поступок.

Есть информация, что за четыре дня в рф и в оккупированном Крыму было зарегистрировано 27 попыток поджогов военкоматов.

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