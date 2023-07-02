Россиянин на курорте в Турции угрожал украинке с детьми и кичился убийством "таких как они": местные уже отреагировали

На пляже в турецком Кемере россиянин не только занял место украинской семьи, но и прибег к угрозам.

Россияне представляют опасность для украинцев не только на территории нашей страны, теперь и отдых за границей может обернуться оскорблениями и угрозами со стороны представителей страны-агрессора. В такой ситуации оказалась во время отдыха в Турции наша соотечественница Алена Явтушенко. Подробности инцидента узнавал "Телеграф".

Украинка отдыхала в одном из турецких отелей в Кемере несколько дней и вчера неожиданно столкнулась с неадекватным поведением туриста из России. Мужчина нагло сбросил вещи с лежаков, а при попытке выяснить причины начал злословить и оскорблять женщину и ее маму.

"Мама заняла нам место, потому что она пошла раньше на пляж, оставила на лежаках купальник, детские вещи, полотенца, – рассказала нашему изданию Алена Явтушенко. – Когда мы пришли туда после завтрака, увидели, что все сброшено на песок, а на наших местах лежат мужчина и женщина. Мама обратилась к ним с вопросом: "Зачем так было делать?" В ответ они начали сразу хамить. Я понимаю, что они из россии, и говорю маме: "Пойдем отсюда, я не хочу этих проблем". Когда они услышали, что мы общаемся на украинском, мужчина выдал: "Ах, вы — хохлы. Что это вас еще не разъ***ло "Кинжалами". Вы здесь быть не должны, вы не должны здесь отдыхать".

Украинка, подвергшаяся угрозам от россиянина, настаивает: надо бороться даже в таких ситуациях

Алена говорит, что была в шоке от такой реакции. Так же неожиданным стало и то, что мужчина толкнул одну из колясок с ребенком, которые украинка поставила рядом с лежаками. После этого она включила камеру и начала съемку, параллельно вызвав охрану. Но россиянина это не успокоило, он продолжал удивляться, что украинцы отдыхают: "Лучше бы проспонсировали свою армию", "Понаехали со своими детьми". Потом турист сообщил, что он себе позволил приехать в Турцию на средства, заработанные на войне в Украине, фактически признавшись в убийстве наших сограждан: "Свои деньги трачу из ваших… Знаешь, сколько я замочил таких, как вы?!"

Муж демонстрировал фото на собственном телефоне, рассказывая об убийствах украинцев

"Охрана не шла, я выключила телефон, перестала реагировать, а россиянин начал говорить, что он найдет нас в отеле и убьет нас и наших детей, — продолжила Алена. — Я этого уже не могла так оставить, мне стало страшно за жизнь, за детей, за маму, потому что мы здесь сами, без мужчин. Вечером я обратилась в администрацию отеля, еще раз рассказала о ситуации и показала видео, предупредила, что обращусь в полицию. Меня заверили, что меня никто не будет трогать, они об этом позаботятся. Действительно, это было так. Но я выложила видео в соцсети, оно приобрело популярность и мне начали поступать угрозы. Это продолжалось всю ночь, утро и весь день".

В консульстве планируют направить ноту для принятия мер по усилению безопасности.

Алена Явтушенко добавляет, что в российских пабликах кто-то выставил ее персональные данные, в частности адрес, по которому она живет в Украине. Так что женщина уже не на шутку была испугана и решила обратиться и к правоохранителям, и в украинское консульство.

"Мы написали заявление в полицию, его приняли, открыли уголовное производство, я предоставила все доказательства, моя мама тоже ездила давать показания, — говорит украинка. — Знаю, что этого россиянина также забирали в полицию, но мы с ним там, к счастью, не пересекались, а когда вернулись, узнали, что из гостиницы этого персонажа выселили. Я теперь с семьей в безопасности, за что я им очень благодарна, потому что для меня это было важно, ведь нам угрожали и угрозы поступают на телефон по настоящее время. Но только выселения в другую гостиницу мало, этот человек – убийца и мы настаиваем на его депортации. Я с консулом Украины в Турции на связи".

Кстати, после огласки аккаунт Алены в Instagram был заблокирован, но видео уже разлетелось по сети. В частности, его запостила у себя на странице известная в США блоггер @alena.america. Она и акцентировала внимание своей аудитории на признании россиянина, который кичился на камеру тем, что убивал женщин в Украине.