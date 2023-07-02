Росіянин на курорті в Турції погрожував українці з дітьми та хизувався вбивством "таких як вони": місцеві вже відреагували

На пляжі у турецькому Кемері росіянин не тільки зайняв місце української родини, але й вдався до погроз

Росіяни становлять загрозу для українців не тільки на території нашої країну, тепер і відпочинок за кордоном може обернутися образами та погрозами з боку представників країни-агресора. У такий ситуації опинилась під час відпочинку у Турції наша співвітчизниця Альона Явтушенко. Подробиці інциденту дізнавався "Телеграф".

Українка відпочивала у одному з турецьких готелів кілька днів та вчора несподівано зіткнулась з неадекватною поведінкою туриста з росії. Чоловік нахабно скинув речі з лежаків, а при спробі з’ясувати причини, почав лаятися та ображати жінку та її маму.

"Мама зайняла нам місце, бо вона пішла раніше на пляж, залишила на лежаках купальник, дитячі речі, рушники, — розповіла нашому виданню Альона Явтушенко. – Коли ми прийшли туди після сніданку, побачили, що все скинуто на пісок, а на наших місцях лежить чоловік і жінка. Мама звернулась до них з запитанням: "Навіщо так було робити?" У відповідь вони починають відразу хамити, я розумію, що вони з росії, і кажу мамі: "Йдемо звідси, я не хочу цих проблем". Коли вони почули, що ми спілкуємось українською, чоловік видав: "Ах, вы хохлы. Что это вас еще не разъ***ло "Кинжалами". Вы тут быть не должны, вы не должны тут отдыхать".

Українка, що зазнала погроз від росіянина, наполягає: треба боротися навіть у таких ситуаціях

Альона каже, що була шокована такою реакцією. Так само не очікуваним стало і те, що чоловік штовхнув один з візочків з дитиною, які українка поставила поруч з лежаками. Після цього вона увімкнула камеру і почала фільмування, паралельно викликавши охорону. Але росіянина це не вгамувало, він продовжував дивуватися, що українці відпочивають: "Лучше бы проспонсировали свою армию", "Понаехали со своими детьми". Потім турист взагалі видав, що він собі дозволив приїхати до Туреччини на кошти, зароблені на війні в Україні, фактично зізнавшись у вбивстві наших співгромадян: "Свои деньги трачу с ваших… Знаешь, сколько я замочил таких, как вы?!"

Чоловік демонстрував фото на власному телефоні, розповідаючи про вбивства українців

"Охорона не йшла, я вимкнула телефон, перестала реагувати, а росіянин почав говорити, що він знайде нас в готелі й вб’є нас і наших дітей, — продовжила Альона. – Я цього вже не могла так залишити, мені стало страшно за життя, за дітей, за маму, бо ми тут самі, без чоловіків. Ввечері я звернулась до адміністрації готелю, ще раз розповіла про ситуацію і показала відео, попередила, що звернусь до поліції. Мене запевнили, що мене ніхто не чіпатиме, вони про це подбають. Дійсно, це було так. Але я виклала відео в соцмережі, воно набуло популярності й мені почали надходити погрози. Це тривало всю ніч, ранок і весь день".

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Альона Явтушенко додає, що в російських пабліках хтось виставив її персональні дані, зокрема, адресу, де вона живе в Україні. Тож жінка вже не на жарт була перелякана і вирішила таки звернутися і до правоохоронців і в українське консульство.

"Ми написали заяву в поліції, її прийняли, відкрили кримінальне впровадження, я надала всі докази, моя мама теж їздила, надавала свідчення, — говорить українка. — Знаю, що цього росіянина також забирали до поліції, але ми з ним там, на щастя не перетиналися. А коли повернулись, дізнались, що з готелю цього персонажа виселили. Я тепер з родиною в безпеці, за що я їм дуже вдячна, бо для мене це було важливо, адже нам погрожували і погрози надходять на телефон по цей час. Але тільки виселення в інший готель мало, ця людина – вбивця і ми наполягаємо на депортації. Я с консулом України в Туреччині на зв’язку".

До речі, після розголосу акаунт Альони в Instagram було заблоковано, але відео вже розлетілось мережею. Зокрема, його запостила в себе на сторінці відома в США блогерка @alena.america. Вона і акцентувала увагу своєї аудиторії на зізнанні росіянина, який хизувався на камеру тим, що вбивав жінок в Україні.