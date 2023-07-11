У известного россиянина отобрали две огромные квартиры в Киеве

Площадь одной квартиры 138 квадратов, а второй — 193 квадрата

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал киевские квартиры дизайнера, блогера и пропагандиста Артемия Лебедева, получившего ранее подозрение от СБУ.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Высший антикорсуд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского пропагандиста Артемия Лебедева. Решением ВАКС в доход государства взыскали две квартиры в центре Киева: площадью 138 квадратов на Ярвалу и 193 квадрата на Саксаганского", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая квартира записана на Лебедева, а вторую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения.

О ком идет речь

Артемий Лебедев — это российский дизайнер, предприниматель и блогер, поддерживающий полномасштабную войну в Украине. Он активно распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает временно оккупированные территории Украины, которые россия незаконно считает своими. В январе 2023 года Лебедева внесли в санкционный список публичных деятелей, "призывающих к агрессивной войне".

Вещать пропаганду Лебедев пытался на своем YouTube-канале, однако его раз за разом удаляли. У него, к слову, было более одного миллиона подписчиков. Официальная причина блокировки "нарушение условий использования YouTube".

В начале 2023 года компания Лебедева выиграла тендер на разработку геральдики, логотипов и навигации для оккупированных россией регионов Донецкой и Луганской областей.

Затем в марте текущего года Служба безопасности Украины сообщила одиозному дизайнеру и пропагандисту о подозрении. В пресс-службе ведомства напомнили, что летом 2022 года Лебедев приехал на Запорожскую атомную электростанцию и снял для кремлевских медиаресурсов целый репортаж. После этого он активно распространял материал по своим социальным сетям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный российский олигарх и владелец пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев "поможет" отстраивать Украину после завершения полномасштабной войны.