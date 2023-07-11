У відомого росіянина відібрали дві величезні квартири у Києві

Площа однієї квартири 138 квадратів, а другої — 193193 квадрати

Вищий антикорупційний суд України конфіскував київські квартири дизайнера, блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва, який раніше отримав підозру від СБУ.

Про це у вівторок, 11 липня, повідомляє Центр протидії корупції.

"Вищий антикорсуд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення активів російського пропагандиста Артемія Лебедєва. Рішенням ВАКС у дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва: площею 138 квадратів на Ярвалу та 193 квадрати на Саксаганського", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна квартира записана на Лебедєва, а другу він переписав на свого товариша програміста за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення.

Про кого йдеться

Артемій Лебедєв – це російський дизайнер, підприємець та блогер, який підтримує повномасштабну війну в Україні. Він активно поширює антиукраїнську пропаганду та відвідує тимчасово окуповані території України, які росія незаконно вважає своїми. У січні 2023 року Лебедєва внесли до списку санкцій публічних діячів, які "закликають до агресивної війни".

Розповсюджувати пропаганду Лебедєв намагався на своєму YouTube-каналі, проте його раз по раз видаляли. У нього, до речі, було понад один мільйон підписників. Офіційна причина блокування — "порушення умов використання YouTube".

На початку 2023 року компанія Лебедєва виграла тендер на розробку геральдики, логотипів та навігації для окупованих росією регіонів Донецької та Луганської областей.

Потім у березні поточного року Служба безпеки України повідомила одіозного дизайнера та пропагандиста про підозру. У пресслужбі відомства нагадали, що влітку 2022 року Лебедєв приїхав на Запорізьку атомну електростанцію та зняв для кремлівських медіаресурсів цілий репортаж. Після цього він активно поширював матеріал своїми соціальними мережами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий російський олігарх та власник пропагандистського телеканалу "Царгород ТБ" Костянтин Малофєєв "допоможе" відбудовувати Україну після завершення повномасштабної війни.