"Неприятно становится, но больше не повторится": как москвичи реагируют на удары БПЛА (видео)

Россияне по-прежнему очень доверяют своему правительству

Уже второй раз за несколько дней, минувшей ночью под ударом беспилотников оказалась столица россии москва — там в результате атаки снова повреждена башня "IQ-квартал" в "Москва-сити". Россияне поделились своими ощущениями в связи с атакой — большинство "прячут голову в песок", доверяя своим властям, но некоторые начинают что-то подозревать.

С жителями и сотрудниками пострадавшего делового центра о том, не боятся ли они находиться в квартале и что думают о своей безопасности в целом, поговорил The Insider.

Одна из девушек вопреки очевидному заявила, что "это вбросы наполовину, фейки, неправда". Другая сказала, что не очень сильно переживает из-за атаки дронов, потому что "очень сильно доверяю нашему правительству".

"Клиенты некоторые были напуганы, кто-то даже отказался заезжать… отказались, взяли паузу … В целом пугает уже, раньше, к примеру, я всем говорил, что москва — самый безопасный город, то сейчас уже неприятно становится. Когда это прям рядом уже … пол этажа нету, выбиты стекла", — рассказал житель сотрудник офис-центра.

Еще один россиянин заявил, что он "поймал дзен", другой сказал, что "ситуация сейчас такая в стране, такие казусы возможны, но спокойно, ходим, работаем, будет, как будет".

Один из опрошенных сказал "ну они же не каждый день прилетают", другой заявил, что "это сейчас обыденные действия, потому что нас атакуют".

"Да знаете, я уже смирилась со всем этим", — сказала молодая девушка.

На вопрос о том, повторится ли это снова, молодой парень, отличающийся трезвомыслием, ответил, конечно, пока война идет, а пожилой человек, как будто находясь в параллельной реальности заявил: "Думаю, что не прилетят (больше, — ред.), все под контролем".

Как сообщал "Телеграф", СМИ пишут о причастности к ударам по москве украинских БПЛА "Бобер", что о них известно.