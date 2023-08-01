Удары дронами по москве: СМИ пишут о причастности украинских БПЛА "Бобер", что о них известно

москву били дронами, которые выглядят как "Шахеды"

Во время последних атак дронами по москве могли использовать беспилотники "Бобер" украинского производства.

Об этом пишет западное издание Newsweek.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что Украина по-прежнему официально не подтверждает удары, при это от чиновников все чаще стали звучать намеки о причастности к атакам по россии. В частности, издание напомнило о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что "постепенно война возвращается на территорию рф".

По мнению аналитиков, БПЛА "Бобер" имеют много схожестей с иранскими ударными беспилотниками Shahed.

Как заявил старший научный сотрудник лондонского исследовательского центра Royal United Services Institute Джастин Бронк, москву били дронами, которые выглядят как "Шахеды", но имеют немного больший размер крыльев. Он уточнил, что запас хода таких БПЛА более 1000 км.

Дрон "Бобер"

В то же время эксперт по беспилотникам Стив Райт рассказал изданию, что "Бобер" похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, который очень медленно летит, но имеет большую дальность полета.

При этом специалисты не смогли ответить на вопрос о том, как хорошо БПЛА "Бобер" может справляться с навигационными помехами и защитой радиоэлектронной борьбы, установленной в столице рф и на подходах к ней.

Эксперты отмечают, что данный тип БПЛА не нанес значительных повреждений, так как против него были задействованы значительные средства радиоэлектронной борьбы. При этом основной задачей таких ударов может быть "преднамеренный психологический эффект переноса войны на российскую столицу".

Специалисты выразили мнение, что в ближайшем будущем "Бобры" будут использовать в большом количестве, чтобы им проще было преодолевать ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Что известно о дронах "Бобер"

31 июля дроны показали украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко.

Они намекнули, что последние атаки на москву – это только "пристрелка".

Как рассказал Притула, дальность полета дрона составляет 1000 километров. Он стоит около 4 миллионов гривен. Для ВСУ закупили 50 подобных БПЛА на сумму 200 миллионов гривен.

Известно, что данный дрон построен по аэродинамической схеме "утка", что обеспечивает эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО или смены цели без потерь подъемной силы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что москву атаковали дроны в ночь на 30 июля, а также в ночь на 1 августа.