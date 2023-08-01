Беспилотники снова атаковали "Москва-Сити": удар пришелся по тому же зданию с министерствами (фото, видео)

Поврежден фасад на уровне 21 этажа

В ночь на 1 августа, москву снова атаковали беспилотники, под удар, как и 30 июля, попала башня небоскреба "Москва-Сити". Первые взрывы в районе 3 часов ночи разбудили жителей Одинцовского района Московской области.

Как заявил мэр столицы россии сергей собянин, несколько беспилотников при попытке пролета в москву якобы были сбиты средствами ПВО.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет", — написал он в Telegram.

В минобороны рф заявили, что "украинские БПЛА пытались атаковать объекты в москве, два якобы уничтожены над подмосковьем, еще один подавлен и упал на территории "Москвы-Сити".

Как пишет Telegram-канал "ASTRA" на 21 этаже башни IQ-Квартала "Москва-Сити" находится министерство экономического развития россии.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Временно закрывали аэропорт Внуково, затем он снова был открыт.

После атаки московские таксисты после атаки БПЛА зафиксировали всплеск заказов из "Москвы-Сити" и в целом с западной части российской столицы.

Стоит отметить, что "Москва-Сити" – это деловой район в москве на Пресненской набережной. В него входит шесть небоскребов высотой 300 метров и больше. Предварительно, в башне, которая подверглась атаке, с 2019 года размещены сразу три российских министерства – минэкономразвития, минпромторг и минцифры. 30 июля она также подверглась атаке БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", после взрывов в "Москве-Сити" 30 июля, по улице разлетелась документация министерства цифрового развития рф.