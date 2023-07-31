Власти россии назвали атаки на столицу жестом отчаяния Украины

После того, как БПЛА атаковали элитный район Москвы возле башен "Москва-Сити", власти российской столицы все равно не намерены вводить дополнительные меры безопасности. В Кремле заявили, что все возможные шаги уже предприняты.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента дмитрия пескова. Он заявил, что вопрос касательно мер дополнительных безопасности касается не только Москвы, но и других регионов россии, которые подвергаются регулярным атакам.

"Делается все возможное, чтобы минимизировать риски этих ударов", — добавил дмитрий песков.

Кроме того, из-за частых в последнее время атак на Москву, в городе не планируют повышать уровень террористической угрозы. Удары по столице, которая в 500 км от украинской границы, расценивают как акт терроризма, но в тоже время считают "жестом отчаяния" из-за якобы неудач на фронте.

"Контрнаступление не получается так, как оно задумывалось. Очевидно, что много миллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", — сказал песков.

В сети уже отреагировали на заявление пресс-секретаря путина. Россияне, мягко говоря, не в восторге от такого решения. Комментаторы пошутили про рогатки вместо или вдобавок к ПВО, а также высмеяли визит министра обороны шойгу в Северную Корею.

Напомним, что утром 30 июля в центре Москвы башни "Москва-сити" атаковали БПЛА, повредив здание и ранив одного человека. Примечательно, что в "Москва-сити" расположен офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф. Ранее, 24 июля, столицу россии также атаковали дроны, упав в 500 метрах от здания минобороны рф, но серьезных повреждений не было.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 28 июля Москву также атаковал беспилотник, но его якобы сбила ПВО. Иэр российской столицы отчитался о том, что ращрушений и постраадвших нет.