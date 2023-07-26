Дальнобойное оружие и снаряды: за чем еще шойгу поехал в КНДР

Оккупантам может быть интересна пушка с дальностью стрельбы в 60 км

Министр обороны рф сергей шойгу отправился в КНДР, по официальной версии, для празднования победы корейского народа в т.наз. "Отечественной освободительной войне" (1950-1953).

Однако неофициальной причиной визита, как считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, является попытка купить у Северной Кореи артиллерийские снаряды.

КНДР есть что предложить стране-оккупанту, считает эксперт. Так, у Северной Кореи на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте "Чхонма-хо". Стволы к танковым пушкам 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация "Согнун-915") под выстрелы 115-мм и 125-мм. Так же у КНДР имеется обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152 мм и 122 мм, в которых сейчас остро нуждаются российские оккупанты.

Также имеется и 122 мм РСЗО — аналоги БМ-21 "Град" и до 10 тыс миномётов калибра 120 мм, 82 мм и т.д. То есть, существует потенциал и для передачи соответствующих боеприпасов, в которых россия тоже испытывает необходимость.

Также оккупантов могут заинтересовать северокорейские 170 мм САУ М1978 "Коксон", способные бить на дальность от 40 до 60 км, что равно дальности пушек стандарта НАТО, получаемых ВСУ и давших украинской артиллерии заметное преимущество в дальнобойности.

САУ М1978 "Коксон"

Впрочем, их боевые возможности все-таки ограничены, к примеру, точных артснарядов, подобных "Экскалибуру", у КНДР нет, а применение "Коксонов" Ираном в ходе ирано-иракской войны в 1987 году не помогло ему победить.

В то же время, доставка снарядов из КНДР окажется для оккупантов крайне сложным занятием из-за расстояния и недостаточных объемов. Так, от северокорейской границы до Украины более 10 тысяч километров. При этом эшелон из 10 вагонов с боеприпасами к 152 мм пушкам сможет привезти около 10 тысяч снарядов, при норме отстрела артиллерией оккупантов до 20 тысяч в сутки.

"Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчёте, говорит о том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск", — резюмирует Александр Коваленко.

Отметим, что КНДР "помогает" боеприпасами и ВСУ, однако поневоле.