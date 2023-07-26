"Совсем как свой": шойгу поехал в Северную Корею и насмешил соцсети

шойгу прибыл в КНДР и "слился с толпой"

Министр обороны россии сергей шойгу отправился с визитом в Северную Корею. В этой тоталитарной стране ему организовали прием в "лучших традициях" СССР, а самого шойгу трудно отличить от его "коллег" из КНДР.

Фото и видео визита шойгу появились в сети, как пишут росСМИ, он возложил цветы к различным памятникам, а солдаты Корейской народной армии встретили делегацию рф "бурными аплодисментами", выражая "боевой привет и полную поддержку армии и народу рф".

По пути следования делегации установили баннеры со словами про "традиционную дружбу и сплоченность" двух народов.

На фото и видео шойгу настолько сливается с окружением, что его не сразу можно отличить — схожи и форма и монголоидные черты лица российского министра. На это обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко.

"Шойгу выглядит как свой среди северокорейских генералов. Лучшая иллюстрация тождества двух людоедских режимов", — написал он в своем Telegram-канале.

В соцсетях потешаются над сходством "российского полководца" с его коллегами из КНДР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шойгу отстроил на Рублево-Успенском шоссе целый дворец.