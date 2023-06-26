"Полководец" выходит из тени: шойгу показали впервые после мятежа в россии (видео)

шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск"

Впервые после попытки мятежа в россии в сети появились кадры с министром обороны сергеем шойгу, на которых он якобы выполняет работу в передовом пункте управления "Западной" группировки войск.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 26 июня, в Telegram-канале Министерства обороны россии.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (т.е. полномасштабной войны, — Ред.) министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он заслушал доклад командующего группировкой евгения никифорова и провел совещание с командованием группировки, в ходе которого он отметил якобы высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника.

Информацию о "возвращении" шойгу прокомментировали в одном из популярных российских Telegram-каналов:

"Минобороны с утра выложило короткое видео, на котором шойгу летит на самолёте и проводит совещания, доказывая, что наш легендарный полководец выходит из тени. Вот именно таким, полным решимости, отваги и уверенности взглядом через иллюминатор воздушного судна сергей шойгу и остановил поход Вагнеров на москву".

Стоит отметить, что попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина никак не комментировали ни в Министерство обороны россии, ни сам шойгу. Слухи о возможном увольнении министра также остались без каких-либо комментариев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает случившееся противостояние между евгением пригожиным и сергеем шойгу реальным, а не игрой на публику.