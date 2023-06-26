"Полководець" виходить із тіні: шойгу показали вперше після заколоту в росії (відео)

шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об’єднань "Західного" угруповання військ"

Вперше після спроби заколоту в росії в мережі з’явилися кадри з міністром оборони сергієм шойгу, на яких він нібито виконує роботу в передовому пункті управління "Західного" угруповання військ.

Відповідне відео було опубліковано сьогодні, 26 червня, у Telegram-каналі Міністерства оборони росії.

"Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (тобто повномасштабної війни, — Ред.) міністр оборони російської федерації генерал армії сергій шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об’єднань "Західного" угруповання військ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він заслухав доповідь командувача угрупуванням євгена нікіфорова і провів нараду з командуванням угруповання, в ході якого він відзначив нібито високу ефективність виявлення та поразки військової техніки та скупчень особового складу противника.

Інформацію про "повернення" шойгу прокоментували в одному з найпопулярніших російських Telegram-каналів:

"Міноборони зранку виклало коротке відео, на якому шойгу летить на літаку і проводить наради, доводячи, що наш легендарний полководець виходить з тіні. Ось саме таким, сповненим рішучості, відваги та впевненості поглядом через ілюмінатор повітряного судна Сергій Шойгу і зупинив похід Вагнерів на москву".

Слід зазначити, що спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина ніяк не коментували ні до Міністерства оборони росії, ні сам шойгу. Чутки про можливе звільнення міністра також залишилися без жодних коментарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава ГУР МО України Кирило Буданов вважає протистояння між євгеном пригожиним і сергієм шойгу реальним, а не грою на публіку.