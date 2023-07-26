"Зовсім як свій": шойгу поїхав до Північної Кореї і насмішив соцмережі

шойгу прибув до КНДР і "злився з натовпом"

Міністр оборони росії сергій шойгу вирушив з візитом до Північної Кореї. У цій тоталітарній країні йому організували прийом у "найкращих традиціях" СРСР, а самого шойгу важко відрізнити від його "колег" із КНДР.

Фото і відео візиту шойгу з’явилися в мережі, як пишуть росЗМІ, він поклав квіти до різних пам’ятників, а солдати Корейської народної армії зустріли делегацію рф "бурхливими оплесками", висловлюючи "бойовий привіт і повну підтримку армії та народу росії".

По дорозі делегації встановили банери зі словами про "традиційну дружбу та згуртованість" двох народів.

На фото і відео шойгу настільки зливається з оточенням, що його не одразу можна відрізнити — схожі й форма та монголоїдні риси обличчя російського міністра. На це звернув увагу журналіст Андрій Цаплієнко.

"Шойгу виглядає як свій серед північнокорейських генералів. Найкраща ілюстрація тотожності двох людоїдських режимів", — написав він у своєму Telegram-каналі.

У соцмережах потішаються з подібності "російського полководця" з його колегами з КНДР.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шойгу відбудував на Рубльово-Успенському шосе цілий палац.