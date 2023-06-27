На гроші z-патріотів: шойгу відбудував собі нову величезну люксову "хатинку" (фото)

Тувінський генерал відбудував собі величезний дерев’яний палац

сергій шойгу, до якого так і не дістався євгеній пригожин під час свого заколоту, продовжує сидіти в кріслі міністра оборони росії і нормально себе почувати. Адже після робочого дня він може відпочити в розкішному особняку.

Його виявили російські журналісти.

Мова про цілий палац, який той собі відбудував на Рубльово-Успенському шосе. Він виглядає так:

Свого коріння шойгу не забув і за свої мільйони закомандував будинок у "тувінському" стилі. Взагалі, судячи з усього, він любить такий стиль, адже це вже не перший його особняк виконаний подібним чином.

Про те, що будинок належить саме міністру оборони, свідчить не лише його зовнішній вигляд, а й інформація від джерел видання "Агентство".

"Те, що це саме будинок шойгу, підтвердив "Агентству" знайомий архітектора. Співрозмовник назвав автора проекту "придворним архітектором шойгу та його знайомих", - йдеться у матеріалі.

На фотографіях видно, що інтер’єри будинку виконані здебільшого з дерева. У центрі головної вітальні будинку стоїть масивний острівний камін, оточений диваном. На меблях – фігурки Будди, інтер’єри доповнюють два великі акваріуми.

Крім того, в будинку шойгу побудований один великий (близько 20 м завдовжки) і один маленький басейни, є спальня з телевізором, менша вітальня, а також бібліотека з круглими диванами. Для розваг міністра оборони обладнано кімнату з більярдом.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, олександр лукашенко розповів, як рятував, у тому числі і шойгу, від пригожина.

Раніше ми писали про те, що в мережу витекли нові фотографії одного з путінських особняків.