На деньги z-патриотов: шойгу отстроил себе новую огромную люксовую "избушку" (фото)

Тувинский генерал отстроил себе огромный деревянный дворец

сергей шойгу, до которого так и не добрался евгений пригожин во время своего мятежа, продолжает сидеть в кресле министра обороны рф и нормально себя чувствовать. Ведь после рабочего дня он имеет возможность отдохнуть в шикарном особняке.

Его обнаружили российские журналисты.

Речь о целом дворце, который тот себе отстроил на Рублево-Успенском шоссе. Он выглядит следующим образом:

Свои корни шойгу не забыл и за свои миллионы закомандовал дом в "тувинском" стиле. Вообще, судя по всему он любит такой стиль, ведь это уже не первый его особняк выполненный подобным образом.

О том, что дом принадлежит именно министру обороны говорит не только его внешний вид, но и информация от источников издания "Агентство".

"То, что это именно дом шойгу, подтвердил "Агентству" знакомый архитектора. Собеседник назвал автора проекта "придворным архитектором шойгу и его знакомых", — говорится в материале.

На фотографиях видно, что интерьеры дома выполнены в основном из дерева. В центре главной гостиной дома стоит массивный островной камин, окруженный диваном. На мебели – фигурки Будды, интерьеры дополняют два больших аквариума.

Кроме того, в доме Шойгу построен один большой (около 20 м в длину) и один маленький бассейны, есть спальня с телевизором, гостиная поменьше, а также библиотека с круглыми диванами. Для развлечений министра обороны оборудована комната с бильярдом.

Напомним, что сегодня, 27 июня, александр лукашенко рассказал, как спасал, в том числе и шойгу, от пригожина.

Раннее мы писали о том, что в сеть утекли новые фотографии одного из путинских особняков.