В КНДР снова угрожают применить ядерное оружие: что стало поводом

Фаза военного столкновения на Корейском полуострове стала опасной реальностью

Размещение американских авианосцев, бомбардировщиков или ракетных подводных лодок в Южной Корее может стать поводом для применения ядерного оружия со стороны КНДР.

Об этом заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нама, пишет Reuters.

В своей речи он обвинил Южную Корею и США в эскалации напряженности в регионе.

"Возрастающая видимость развертывания стратегической атомной подводной лодки и других стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия, указанные в законодательстве КНДР", — сказал северокорейский министр.

Кан Сун Нама также подчеркнул, что фаза военного столкновения на Корейском полуострове стала опасной реальностью.

Напомним, что в начале этой недели в порт южнокорейского города Пусан прибыла американская атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, на борту которой находятся баллистические ракеты.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что прибытие американской подлодки является "обычными защитными мерами противодействия" ядерным и ракетным угрозам со стороны Севера.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в плен КНДР попал американский солдат.