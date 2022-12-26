КНДР вторглась в Южную Корею – пришлось поднимать боевую авиацию: что известно об обострении

Подобная ситуация уже происходила пять лет назад, однако сейчас один из дронов летал не над пограничной территорией, как ранее, а над Сеулом

Военные Южной Кореи на утро 26 декабря зафиксировали в воздушном пространстве страны ряд беспилотников из КНДР. На перехват оперативно подняли истребители и ударные вертолеты.

Как сообщает издание Yonhap, дроны пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи. После чего их заметили в районах Кимпо, над островом Ганхва и Паджу, что в дальнейшем привело к временной приостановке работы одного из крупнейших авиахабов мира — сеульского аэропорта "Инхчон".

В ответ Сеул направил истребители, ударные вертолеты и три ракеты класса "воздух-земля", получивших задание избавиться от этих беспилотников.

Позже стало известно, что один из штурмовиков Республики Корея разбился в пограничной провинции Канвондо, однако оба пилота спаслись.

Информацию о вторжении беспилотников КНДР уже успели прокомментировать и в пресс-центре Минобороны. Согласно имеющимся данным, военные Республики Корея испытывают трудности с уничтожением этих дронов, ведь те постоянно меняют траекторию и высоту полета, а также подлетают близко к районам с гражданским населением.

Напомним, что в 2014 и 2017 годах Южная Корея забила тревогу по поводу угроз безопасности, из-за обнаружения операций северокорейских беспилотных летательных аппаратов к югу от границ. В то же время последнее нарушение и пересечение воздушного пространства снова спровоцировало появление сильного напряжения после того, как Север выпустил две баллистические ракеты малой дальности и две баллистические ракеты средней дальности несколькими днями раньше. Теперь ситуация повторилась.

Следует отметить, что работа беспилотников КНДР вызывает все большее беспокойство по безопасности в Сеуле, ведь они могут использоваться для шпионских операций, а также для вероятных нападений на Южную Корею.

Ранее "Телеграф" сообщал, как КНДР пригрозила Южной Корее и Соединенным Штатам Америки применением ядерного оружия при условии, что те не остановят совместные военные учения на территории Республики.