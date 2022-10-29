В Южной Корее на улице погибли более полусотни человек: что привело к массовым жертвам (видео)

Празднование Хэллоуина пошло не по плану

В столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хэллоуина произошла массовая давка, из-за чего пострадало более сотни человек и есть сообщения о погибших.

Как сообщает "Рёнхап", происшествие произошло в районе Итхэвон, когда толпа собралась в узком переулке на спуске возле отеля Hamilton. По некоторым данным причиной давки стало появление некой знаменитости в кафе поблизости.

Отмечается, что к месту происшествия были направлены около 400 врачей "скорой помощи" и порядка 140 машин со всей страны были направлены для оказания помощи пострадавшим.

Сообщается, что к настоящему времени известно о минимум 2 погибших. При этом, по словам представителя Национального пожарного агентства, около 50 человек были переданы врачам с остановкой сердца, а более сотни получили другие травмы.

В некоторых СМИ сообщалось о 59 погибших и 150 пострадавших, однако точного числа погибших официальные власти пока не называли, так как обычно для этого необходимо подтверждение факта смерти от больницы. Также продолжаются попытки установить число пострадавших.

При этом сообщалось, что всего на площади собрались около 100 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в россии местные власти одного из регионов провели акцию, в которой жителям решили раздать бесплатно 10 тонн арбузов. В конечном итоге все завершилось давкой и потасовкой.