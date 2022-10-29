У Південній Кореї на вулиці загинули понад півсотні людей: що призвело до масових жертв (відео)

Святкування Хелловіна пішло не за планом

У столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіна відбулася масова тиснява, через що постраждало більше сотні людей і є повідомлення про загиблих.

Як повідомляє "Ренхап", подія сталася в районі Ітхевон, коли натовп зібрався у вузькому провулку на узвозі біля готелю Hamilton. За деякими даними, причиною тисняви стала поява якоїсь знаменитості в кафе поблизу.

Зазначається, що до місця події було направлено близько 400 лікарів "швидкої допомоги" та близько 140 машин з усієї країни було направлено на допомогу постраждалим.

Повідомляється, що наразі відомо про мінімум 2 загиблих. При цьому, за словами представника Національної пожежної агенції, близько 50 осіб було передано лікарям із зупинкою серця, а понад сотню отримали інші травми.

У деяких ЗМІ повідомлялося про 59 загиблих та 150 постраждалих, однак точної кількості загиблих офіційна влада поки не називала, оскільки зазвичай для цього необхідне підтвердження факту смерті від лікарні. Також продовжуються спроби встановити кількість постраждалих.

При цьому повідомлялося, що всього на площі зібралося близько 100 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, в росії місцева влада одного з регіонів провела акцію, в якій мешканцям вирішили роздати безкоштовно 10 тонн кавунів. Зрештою все завершилося тиском і бійкою.