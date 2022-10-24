Дорвалися до халяви: у мережі висміяли відео з бійками росіян за кавуни

Більше таких заходів організатори влаштовувати не будуть

У російському Іжевську (Республіка Удмуртія), у якому часто трапляються різні приголомшливі ситуації, в парку ім. Горького "День кавуна" закінчився бійкою та давкою. Усе розпочалося з того, що місцевим жителям вирішили роздати 10 тонн кавунів безкоштовно. Проте росіяни не впоралися з нетерпінням і жадібністю і почали хапати їх, штовхаючи один одного і розбираючи якнайбільше кавунів.

Безліч відео з події публікують в мережі. Ситуацію прокоментували організатори події, які сказали, що хотіли також влаштувати день дині, але тепер відмовляться від цієї ідеї. Крім того, вони зазначили, що не можуть відповідати за поведінку відвідувачів свята.

"Ми намагаємося створити гарний настрій та позитивні моменти. Плюс ці масштабні свята проводяться на відкритих майданчиках абсолютно безплатно для всіх гостей парку та з великою знижкою на атракціони. Але ми не можемо відповідати за те, як поводяться люди. Ми можемо лише дати людям можливість прийти на свято, а контролювати виховання та пристойність кожного ми не маємо сили", – заявив гендиректор "Парків Іжевська" Сергій Буторін.

Користувачів мережі ця ситуація дуже насмішила. Вони визначають бійку на цьому святі як дуже типову для російської федерації. Тим більш українці нагадають про те, як росіяни сміялися, коли в Україні людям після початку повномасштабного вторгнення роздавали гуманітарну допомогу. Однак у той час, як українські громадяни мирно стояли в чергах, росіяни жадібно б'ються за кавуни і не реагують на чиїсь заклики зупинитися.

Коментар з посиланням на кавуни, які путіни подарували на День народження

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев заявив, що тепер у росії хочуть проводити свої Олімпійські ігри і їм "по барабану", що їх не допустили до міжнародних змагань.