Больше таких мероприятий организаторы устраивать не будут

В российском Ижевске (Республика Удмуртия), в котором часто случаются разные ошеломляющие ситуации, в парке им. Горького "День арбуза" закончился потасовкой и давкой. Все началось с того, что местным жителям решили раздать 10 тонн арбузов бесплатно. Однако россияне не справились с нетерпением и алчностью и начали хватать их, толкая друг друга и разбирая больше арбузов.

Множество видео с события публикуют в сети. Ситуацию прокомментировали организаторы произошедшего, которые сказали, что хотели также устроить день дыни, но теперь откажутся от этой идеи. Кроме того, они отметили, что не могут отвечать за поведение посетителей.

"Мы стараемся создать хорошее настроение и позитивные моменты. Плюс эти масштабные праздники проводятся на открытых площадках абсолютно бесплатно для всех гостей парка и с большой скидкой на аттракционы. Но мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем только дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и приличие каждого мы не имеем силы", – заявил гендиректор "Парков Ижевска" Сергей Буторин.

Пользователей сети эта ситуация очень насмешила. Они определяют потасовку на этом празднике как очень типичную для российской федерации. Тем более, украинцы напомнят о том, как россияне смеялись, когда в Украине людям после начала полномасштабного вторжения раздавали гуманитарную помощь. Однако в то время, как украинские граждане мирно стояли в очередях, россияне жадно сражаются за арбузы и не реагируют на призывы остановиться.

Комментарий со ссылкой на арбузы, которые пути подарили в День рождения

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что теперь в россии хотят проводить свои Олимпийские игры и им "по барабану" не допуск к международным соревнованиям.