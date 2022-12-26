КНДР вторглась до Південної Кореї - довелось піднімати бойову авіацію: що відомо про загострення

Подібна ситуація відбувалася й пʼять років тому, однак зараз один із дронів літав не над прикордонною територією, а над Сеулом

Військові Південної Кореї станом на ранок 26 грудня зафіксували у повітряному просторі країни низку безпілотників з КНДР. На перехоплення оперативно підняли винищувачі та ударні вертольоти.

Як повідомляє видання Yonhap, дрони перетнули військову демаркаційну лінію, котра розділяє дві Кореї. Після чого їх помітили у районах Кімпо, над островом Ганхва і Паджу, що в подальшому призвело до тимчасового призупинення роботи одного з найбільших авіахабів світу — сеульського аеропорту "Інхчон".

У відповідь Сеул направив винищувачі, ударні вертольоти та три ракети класу "повітря-земля", які отримали завдання позбутися цих безпілотників.

Пізніше стало відомо, що один зі штурмовиків Республіки Корея розбився у прикордонній провінції Канвондо, однак обидва пілоти врятувалися.

Інформацію щодо вторгнення безпілотників КНДР вже встигли прокоментувати й у пресцентрі Міноборони. Згідно з наявними даними, військові Республіки Корея зазнають труднощів зі знищенням цих дронів, адже ті постійно змінюють траєкторію та висоту польоту, а також підлітають близько до районів із цивільним населенням.

Нагадаємо, що у 2014 і 2017 роках Південна Корея забила тривогу щодо загроз безпеці, через виявлення операцій північнокорейських безпілотних літальних апаратів на південь від кордонів. Водночас останнє порушення та перетин повітряного простору знову спровокувало появу сильної напруги після того, як Північ випустив дві балістичні ракети малої дальності та дві балістичні ракети середньої дальності кількома днями раніше. Тепер ситуація повторилася.

Варто зазначити, що робота безпілотників КНДР викликає дедалі більше занепокоєнь щодо безпеки в Сеулі, адже вони можуть використовуватися для шпигунських операцій, а також для ймовірних нападів на Південну Корею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як КНДР пригрозила Південній Кореї та Сполученим Штатам Америки застосуванням ядерної зброї при умові, що ті не зупинять спільні військові навчання на території Республіки.