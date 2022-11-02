"Заплатять найжахливішу ціну в історії": КНДР погрожує США та Південній Кореї ядерною зброєю

Північна Корея відновила ядерні загрози

КНДР пригрозила США та Південній Кореї застосуванням ядерної зброї у разі, якщо ті не зупинять спільні військові навчання, які стартували 31 жовтня.

Як повідомляє Reuters, представник КНДР Пак Чон Чон заявив, що "спеціальні засоби" його країни без сумніву "виконають стратегічну місію без сумнівів", якщо на неї буде скоєно напад.

"І США та Південній Кореї доведеться зіткнутися з жахливими речами та заплатити найжахливішу ціну в історії", — йдеться у його заяві.

Він закликав керівництва двох країн негайно припинити військові навчання, оскільки "подібну військову необдуманість та провокації не можна більше терпіти".

Варто зазначити, що навчання Vigilant Storm триватиме до п’ятниці, а до них залучили близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів.

У навчаннях беруть участь літаки обох країн, а їхнє завдання полягає у відпрацюванні атакувальних дій.

Варто зазначити, що 26 жовтня США, Південна Корея та Японія зробили спільну заяву, в якій повідомили, що вважають виправданою "безпрецедентну відповідь", якщо КНДР наважиться провести чергове випробування ядерної зброї.

До цього, 13 жовтня, в Японії відбулися слухання парламенту, на якому було озвучено, ніби в КНДР встигли модифікувати ядерні боєголовки для ракет, створених саме для удару по цій державі.

До цього в КНДР пройшли масштабні навчання з відпрацювання завдання ударів по Південній Кореї з використанням ядерної зброї.