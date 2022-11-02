"Заплатят самую ужасную цену в истории": КНДР угрожает США и Южной Корее ядерным оружием

Северная Корея возобновила ядерные угрозы

КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае, если те не остановят совместные военные учения, которые стартовали 31 октября.

Как сообщает Reuters, представитель КНДР Пак Чон Чон заявил, что "специальные средства" его страны без сомнения "исполнят стратегическую миссию без сомнений", если на нее будет совершено нападение.

"И США и Южной Корее придется столкнуться с ужасными вещами и заплатить самую ужасную цену в истории", — говорится в его заявлении.

Он призвал руководства двух стран немедленно прекратить военные учения, так как "подобную военную необдуманность и провокации нельзя больше терпеть".

Стоит отметить, что учения Vigilant Storm будут длиться до пятницы, а к ним привлекли около 240 военных самолетов, которые совершат около 1600 вылетов.

В учениях принимают участие самолеты обеих стран, а их задание заключается в отработке атакующих действий.

Стоит отметить, что 26 октября США, Южная Корея и Япония сделали совместное заявление, в котором сообщили, что считают оправданным "беспрецедентный ответ", в случае, если КНДР решится провести очередное испытание ядерного оружия.

До этого, 13 октября, в Японии прошли слушания парламента, на котором было озвучено, будто бы в КНДР успели модифицировать ядерные боеголовки для ракет, созданных именно для удара по этому государству.

До этого в КНДР прошли масштабные учения по отработке нанесения ударов по Южной Корее с использованием ядерного оружия.