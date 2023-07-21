У КНДР знову погрожують застосувати ядерну зброю: що стало приводом

Фаза військового зіткнення на Корейському півострові стала небезпечною реальністю

Розміщення американських авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї може стати приводом до застосування ядерної зброї з боку КНДР.

Про це заявив міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нама, пише Reuters.

У своїй промові він звинуватив Південну Корею та США у ескалації напруженості у регіоні.

"Зростаюча видимість розгортання стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних засобів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, зазначені у законодавстві КНДР", — сказав північнокорейський міністр.

Кан Сун Нама також наголосив, що фаза військового зіткнення на Корейському півострові стала небезпечною реальністю.

Нагадаємо, що на початку цього тижня в порт південнокорейського міста Пусан прибув американський атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan, на борту якого знаходяться балістичні ракети.

У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що прибуття американського підводного човна є "звичайними захисними заходами протидії" ядерним та ракетним загрозам з боку Півночі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно до полону КНДР потрапив американський солдат.