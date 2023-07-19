Перший за десятиліття: солдат США потрапив у полон в КНДР, як це сталося

В Америці вже ідентифікували свого громадянина

Влада тоталітарної Північної Кореї знову полонила громадянина США. Цього разу в’язнем Кім Чен Ина виявився військовий.

Про це повідомляє CNN.

Новий інцидент стався 18 липня. Поки достеменно невідомо, як саме американець міг опинитися в КНДР, але в офіційному Вашингтоні заявляють, що їхній військовий "навмисне і без дозволу" перетнув кордон Північної Кореї під час цивільної поїздки Об’єднаною зоною безпеки.

Наразі особистість солдата вже була ідентифікована — ним є рядовий Тревіс Кінг. Чоловік — кавалерійський розвідник, який приєднався до збройних сил у січні 2021 року. Під час своєї ротації в Південній Кореї Кінг був направлений до 6-ї ескадрильї, 1-го кавалерійського полку, бойової групи 1-ї бригади, 1-ї бронетанкової дивізії з Форт-Блісс, штат Техас.

Після прибуття до Південної Кореї супроводжуючі Кінга не змогли пройти разом з ним повз контрольно-пропускний пункт, і в якийсь момент після цього він залишив аеропорт, а потім вирушив на екскурсію Об’єднаною зоною безпеки.

Тепер Кінг вважається першим американським солдатом, який перейшов до Північної Кореї з 1982 року. До цього невелика група солдатів перейшла на бік КНДР через десятиліття після закінчення Корейської війни, але останнім часом дезертирства не було.

"Ми вважаємо, що зараз він перебуває під вартою (у Корейській Народно-Демократичній Республіці) і працюємо з нашими колегами (з Корейської народної армії) над вирішенням цього інциденту", — заявив офіційний представник збройних сил США в Кореї полковник Ісаак Тейлор.

Невідомо, яку військову розвідувальну цінність Кінг міг би надати Північній Кореї. Як рядовий він навряд чи матиме доступ до інформації верхнього рівня, але, просто перебуваючи на військовій базі США, він може говорити про такі речі, як розташування баз або якісь підрозділи та кількість військ там знаходяться.

"Але як солдат та громадянин США Кінг також дає Пхеньяну потенційно потужний козир", — зазначають журналісти.

Варто зазначити, що хоча американські військові вже давно не опинялися в КНДР, існує безліч випадків, коли звичайні громадяни США опинялися в полоні у корейців.

Що було до цього

Відомо, що американцем, якого утримувала Північна Корея, був Брюс Байрон Лоуренс, який, за повідомленнями північнокорейських державних ЗМІ, перебрався з Китаю до Північної Кореї. Пхеньян звинуватив Лоуранса в роботі на Центральне розвідувальне управління, але звільнив його приблизно через місяць після того, як його взяли під варту, за сприяння посольства Швеції в Північній Кореї.

Найвідоміший нещодавній випадок затримання американця в Північній Кореї стався з Отто Вормбіром, американським студентом коледжу, який приїхав туди як турист у 2016 році. Його заплановане п’ятиденне перебування перетворилося на 17-місячне ув’язнення після того, як його звинуватили у спробі вкрасти політичний банер зі свого готелю. Уормбіра було засуджено до 15 років каторжних робіт за звинуваченням, але було передано владі США у 2017 році. Однак фізичний стан Уормбіра був поганим, і Вашингтон заявив, що його катували в ув’язненні. Він помер менш ніж через тиждень після повернення до Сполучених Штатів із тяжким ушкодженням головного мозку.

Ще одним відомим випадком переходу американського солдата до Північної Кореї був випадок із Чарльзом Дженкінсом, сержантом армії США, який перейшов кордон на північ у 1965 році, коли знаходився в американській військовій частині поряд із демілітаризованою зоною. Йому було дозволено залишити Північну Корею лише 2004 року.

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