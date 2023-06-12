Готовий до тісної співпраці: Кім Чен Ин розсипався в компліментах путіну

Колега-диктатор висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу

Лідер Північної Кореї, яка підтримує росію та визнала псевдодержавні утворення на окупованій території України, Кім Чен Ин, заявив про бажання зміцнювати "стратегічну співпрацю" з рф і пообіцяв "міцно тримати за руку" президента росії володимира путіна.

Про це повідомило державне інформагентство КНДР KCNA.

Кім надіслав путіну вітання з "днем росії", де висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу. Він заявив, що росія нібито "уособлює священну справу захисту суверенних держав" і додав, що прагне більш тісної стратегічної співпраці з рф.

"Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив готовність прагнути до тіснішої стратегічної співпраці між КНДР і росією, міцно тримаючи за руку президента росії", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, минулого року на день росії Кім також привітав путіна, висловивши максимальну підтримку кривавих дій рф, запевнивши диктатора у розширенні "дружби та співробітництва".

Як раніше розповідав "Телеграф" Кім Чен Ин періодично залякує світ ядерною зброєю. Минулої зими він заявив, що КНДР має готуватися до завдання ядерних ударів у будь-який час.