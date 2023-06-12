Готов к тесному сотрудничеству: Ким Чен Ын рассыпался в комплиментах путину

Коллега-диктатор выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу

Лидер Северной Кореи, которая поддерживает россию и признала псевдогосударственные образования на оккупированной территории Украины, Ким Чен Ын, заявил о желании укреплять "стратегическое сотрудничество" с РФ и пообещал "крепко держать за руку" президента рф Владимира Путина.

Об этом сообщило государственное информагентство КНДР KCNA.

Ким направил Путину поздравление с "днем россии", где выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу. Он заявил, что рф якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств" и добавил, что стремится к более тесному стратегическому сотрудничеству с рф.

"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и россией, крепко держа за руку президента рф", — говорится в сообщении.

Отметим, в прошлом году на день россии Ким также поздравил путина, выразив максимальную поддержку кровавых действий рф, заверив диктатора в расширении "дружбы и сотрудничества".

Как ранее рассказывал "Телеграф" Ким Чен Ын периодически запугивает мир ядерным оружием. Минувшей зимой он заявил, что КНДР должна готовиться к нанесению ядерных ударов в любое время.