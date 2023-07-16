Північна Корея допомагає ЗСУ проти росії, але є нюанс

Йдеться про боєприпаси до РСЗВ Град

Українські РСЗВ "Град" можуть обстрілювати російських окупантів реактивними снарядами виробництва КНДР. Снаряди могли потрапити до рук союзників Києва за їх контрабандної поставки на Близький Схід і передані ЗСУ.

Про це повідомляє у своєму Twitter-акаунті Osint-аналітик War Noi, який у відеосюжеті, знятому на Запорізькому напрямку, ідентифікував 122 мм реактивні снаряди R-122 HE до РСЗВ "Град" виробництва Північної Кореї.

R-122 HE в руках бійця ЗСУ

Як писав раніше військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, на озброєнні КНДР є і значний потенціал 122 мм РСЗВ, які є місцевими аналогами БМ-21 "Град". До останньої виробляються боєприпаси – ті самі R-122 HE.

За версією порталу "Мілітарний", R-122 HE виробництва Пхеньяну могли потрапити до ЗСУ хитромудрим шляхом – через захоплення контрабанди, призначеної для бойовиків арабських угруповань Палестини.

Так, у 2009 році подібні боєприпаси було виявлено на борту іранського судна, яке везло ці снаряди для озброєння угруповання ХАМАС.

Як писав "Телеграф", КНДР ще з 2022 року може допомагати Росії боєприпасами. Обсяги постачання невідомі, але навряд чи особливо великі, вважає Олександр Коваленко.

Тим часом Росія розгорнула виробництво іранських дронів на підприємстві в Республіці Татарстан і російський пропагандист навіть показав його.