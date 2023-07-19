Первый за десятилетия: солдат США попал в плен в КНДР, как это произошло

В Америке уже идентифицировали своего гражданина

Власти тоталитарной Северной Кореи снова пленили гражданина США. На этот раз узником Ким Чен Ына оказался действующий военный.

Об этом сообщает CNN.

Новый инцидент произошел 18 июля. Пока доподлинно неизвестно, как именно американец мог оказаться в КНДР, но в официальном Вашингтоне заявляют, что их военный "умышленно и без разрешения" пересек границу Северной Кореи во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности.

В настоящее время личность солдата уже была идентифицирована — им является рядовой Трэвис Кинг. Мужчина — кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам в январе 2021 года. Во время своей ротации в Южной Корее Кинг был направлен в 6-ю эскадрилью, 1-й кавалерийский полк, боевую группу 1-й бригады, 1-ю бронетанковую дивизию из Форт-Блисс, штат Техас.

По прибытию в Южную Корею сопровождающие Кинга не смогли пройти вместе с ним мимо контрольно-пропускного пункта, и в какой-то момент после этого он покинул аэропорт, а затем отправился на экскурсию по Объединенной зоне безопасности.

Теперь Кинг считается первым американским солдатом, перешедшим в Северную Корею с 1982 года. До этого небольшая группа солдат перешла на сторону КНДР спустя десятилетия после окончания Корейской войны, но в последнее время дезертирства не было.

"Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей (в Корейской Народно-Демократической Республике) и работаем с нашими коллегами (из Корейской народной армии) над разрешением этого инцидента", — заявил официальный представитель вооруженных сил США в Корее полковник Исаак Тейлор.

Неизвестно, какую военную разведывательную ценность Кинг мог бы предоставить Северной Корее. Как рядовой он вряд ли будет иметь доступ к информации верхнего уровня, но, просто находясь на военной базе США, он может говорить о таких вещах, как расположение баз или какие подразделения и количество войск там находятся.

"Но как солдат и гражданин США Кинг также дает Пхеньяну потенциально мощный козырь", — отмечают журналисты.

Стоит отметить, что хотя американские военные уже давно не оказывались в КНДР, существует множество случаев, когда простые граждане США оказывались в плену у корейцев.

Что было до этого

Известно, что американцем, удерживаемым Северной Кореей, был Брюс Байрон Лоуренс, который, по сообщениям северокорейских государственных СМИ, перебрался из Китая в Северную Корею. Пхеньян обвинил Лоуранса в работе на Центральное разведывательное управление, но освободил его примерно через месяц после того, как он был взят под стражу, при содействии посольства Швеции в Северной Корее.

Самый известный недавний случай задержания американца в Северной Корее произошел с Отто Уормбиром, американским студентом колледжа, который приехал туда в качестве туриста в 2016 году. Его запланированное пятидневное пребывание превратилось в 17-месячное заключение после того, как его обвинили в попытке украсть политический баннер из своего отеля. Уормбир был приговорен к 15 годам каторжных работ по обвинению, но был передан властям США в 2017 году. Однако физическое состояние Уормбира было плохим, и Вашингтон заявил, что его пытали в заключении. Он умер менее чем через неделю после возвращения в Соединенные Штаты с тяжелым повреждением головного мозга.

Еще одним известным случаем перехода американского солдата в Северную Корею был случай с Чарльзом Дженкинсом, сержантом армии США, который перешел границу на север в 1965 году, когда находился в американской воинской части рядом с демилитаризованной зоной. Ему было разрешено покинуть Северную Корею только в 2004 году.

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