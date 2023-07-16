Северная Корея помогает ВСУ против россии, но есть нюанс

Речь идет о боеприпасах к РСЗО Град

Украинские РСЗО "Град" могут обстреливать российских оккупантов реактивными снарядами производства КНДР. Снаряды могли попасть в руки союзников Киева при их контрабандной поставке на Ближний Восток и переданы ВСУ.

Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Osint-аналитик War Noi, который в видеосюжете, снятом на Запорожском направлении, идентифицировал 122 мм реактивные снаряды R-122 HE к РСЗО "Град" производства Северной Кореи.

R-122 HE в руках бойца ВСУ

Как писал ранее военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, на вооружении КНДР имеется и внушительный потенциал 122 мм РСЗО, являющихся местными аналогами БМ-21 "Град". К последней производятся боеприпасы – те самые R-122 HE.

По версии портала "Милитарный", R-122 HE производства Пхеньяна могли попасть в ВСУ замысловатым путем – через захват контрабанды, предназначенной для боевиков арабских группировок Палестины.

Так, в 2009 году схожие боеприпасы были обнаружены на борту иранского судна, которое везло эти снаряды для вооружения группировки ХАМАС.

Как писал "Телеграф", КНДР еще с 2022 года может помогать рф боеприпасами. Объемы поставок неизвестны, но вряд ли особо велики, считает Александр Коваленко.

Тем временем рф развернула производство иранских дронов на предприятии в Республике Татарстан и российский пропагандист даже показал его.