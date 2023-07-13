Российский пропагандист выдал место, где производят иранские дроны (фото)
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Сейчас на завод ищут новых работников
Недавно стало известно о работе в рф завода по производству иранских дронов-камикадзе "Shahed", замаскированных под БПЛА компании "Альбатрос". В сети появилось подтверждение и немедленное опровержение этого факта.
Так, российский пропагандист Сергей Колясников показал производство "Альбатросом" беспилотников, подтвердив, что оно развернуто в особой экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан).
Пропагандист подчеркнул, что корпуса (и еще множество элементов) делают сами, а также создают свое программное обеспечение. При этом основной продукцией предприятия является БПЛА "Альбатрос М5" самолетного типа, способный держаться в воздухе до 4,5 часов.
Действительно, на сайте компании "Альбатрос" можно найти раздел, посвященный данному БПЛА. Он предназначен для фото- и видеосъемки, способен подниматься на высоту до 5000 метров и летать на максимальную дальность до 300 км. Правда, при этом съемку дрон может вести с высот до 1000 метров, а радиоканал позволяет управлять им на дальностях до 90 км.
Очевидно, предприятие получило заказ на производство дронов, так как пропагандист подчеркивает, что на заводе открыт набор рабочих. Это косвенно может говорить о развертывании на базе "Альбатроса" производства именно иранских дронов, о чем ранее сообщал Financial Times.
Напомним, в ночь на 13 июля Киев подвергся очередному удару иранских дронов, в ходе которого не обошлось без пострадавших и разрушений.