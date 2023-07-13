Российский пропагандист выдал место, где производят иранские дроны (фото)

Сейчас на завод ищут новых работников

Недавно стало известно о работе в рф завода по производству иранских дронов-камикадзе "Shahed", замаскированных под БПЛА компании "Альбатрос". В сети появилось подтверждение и немедленное опровержение этого факта.

Так, российский пропагандист Сергей Колясников показал производство "Альбатросом" беспилотников, подтвердив, что оно развернуто в особой экономической зоне "Алабуга" (Республика Татарстан).

Пропагандист подчеркнул, что корпуса (и еще множество элементов) делают сами, а также создают свое программное обеспечение. При этом основной продукцией предприятия является БПЛА "Альбатрос М5" самолетного типа, способный держаться в воздухе до 4,5 часов.

Производство в разгаре

Действительно, на сайте компании "Альбатрос" можно найти раздел, посвященный данному БПЛА. Он предназначен для фото- и видеосъемки, способен подниматься на высоту до 5000 метров и летать на максимальную дальность до 300 км. Правда, при этом съемку дрон может вести с высот до 1000 метров, а радиоканал позволяет управлять им на дальностях до 90 км.

Комплектующие будущего дрона

Очевидно, предприятие получило заказ на производство дронов, так как пропагандист подчеркивает, что на заводе открыт набор рабочих. Это косвенно может говорить о развертывании на базе "Альбатроса" производства именно иранских дронов, о чем ранее сообщал Financial Times.

Склад готовой продукции

Напомним, в ночь на 13 июля Киев подвергся очередному удару иранских дронов, в ходе которого не обошлось без пострадавших и разрушений.