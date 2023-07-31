"Обтікають": у мережі посміялися з безпорадної заяви пєскова про Москву та ППО

Влада росії назвала атаки на столицю жестом відчаю України

Після того, як БПЛА атакували елітний район Москви біля веж "Москва-Сіті", влада російської столиці все одно не має наміру вводити додаткові заходи безпеки. У Кремлі заявили, що всі можливі кроки вже зроблено.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву прес-секретаря президента дмитра пєскова. Він заявив, що питання щодо заходів додаткових безпеки стосується не тільки Москви, але й інших регіонів росії, які зазнають регулярних атак.

"Робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики цих ударів", — додав дмитро пєсков.

Крім того, через часті останнім часом атаки на Москву, в місті не планують підвищувати рівень терористичної загрози. Удари по столиці, яка за 500 км від українського кордону, розцінюють як акт тероризму, але водночас вважають "жестом відчаю" через нібито невдачі на фронті.

"Контрнаступ не виходить так, як він замислювався. Очевидно, що багато мільярдних ресурсів, які були передані країнами НАТО київському режиму, фактично витрачаються неефективно, витрачаються безцільно", — сказав пєсков.

У мережі вже відреагували на заяву речника путіна. Росіяни, м’яко кажучи, не в захваті від такого рішення. Коментатори пожартували про рогатки замість або на додаток до ППО, а також висміяли візит міністра оборони шойгу до Північної Кореї.

Нагадаємо, що вранці 30 липня в центрі Москви вежі "Москва-сіті" атакували БПЛА, пошкодивши будівлю та поранивши одну людину. Цікаво, що в "Москва-сіті" розташований офіс Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Росії. Раніше, 24 липня, столицю Росії також атакували дрони, впавши за 500 метрів від будівлі міноборони Росії, але серйозних пошкоджень не було.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 28 липня Москву також атакував безпілотник, але його нібито збила ППО. Ієр російської столиці прозвітував про те, що розчулень і постраждалих немає.